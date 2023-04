Bezoekers van het @North event beleven het vervoer van de toekomst

Over een aantal jaar ziet het vervoer er misschien wel heel anders uit dan nu. Op zowel het land, in de lucht én in de zee, worden in de toekomst autonome voertuigen ingezet.

Zo komen er waarschijnlijk drones die pakketjes en medicijnen bezorgen, zelfrijdende bussen en brengt de hyperloop je met 1000 kilometer per uur van Groningen naar Amsterdam. Dit zelfsturend vervoer is niet alleen heel interessant, maar biedt ook oplossingen voor vele problemen, zoals onder andere het personeelstekort in het openbaar vervoer.

Bezoekers van het @North event mochten op 6 maart het vervoer van de toekomst beleven op het Suikerunieterrein.