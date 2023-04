Bewoners verwijderen tegels in Oosterparkwijk: “Ruimte voor de aster, zonnehoed en vrouwenmantel”

Foto: Ellen Beck

In de Nachtegaalstraat in de Oosterparkwijk maken zaterdag tegels plaats voor groen. Chris Guikema van WIJ Oosterpark is trots.

Hoi Chris! Hoe is dit idee ontstaan?

“Het is bedacht door twee bewoners in de straat. Zij kwamen bij ons en ze vroegen of het ook mogelijk was of er meer groen in de straat gerealiseerd zou kunnen worden. Wij zijn vervolgens op onderzoek uitgegaan. We hebben geïnventariseerd en gekeken naar de mogelijkheden. Daar hebben we ook de andere bewoners in de straat bij betrokken.”

Hoe hebben jullie dat gedaan?

“Wij zijn letterlijk langs de deuren gegaan. De Nachtegaalstraat is een redelijk lange straat die we voor het gemak in tweeën hebben geknipt. De helft van de bewoners die we gevraagd hebben, die waren enthousiast, die wilden graag meewerken. En zo is er een plan bedacht. En je wilt nu vast weten of de andere helft van de Nachtegaalstraat ook aan bod gaat komen. Jazeker, daar gaan we later dit jaar aan de slag.”

Je proeft dan veel enthousiasme, maar hoe ga je dan te werk?

“Duidelijk was dat het met de hoeveelheid tegels wel wat minder toe kan. Daardoor ontstaat er ruimte voor een andere invulling. We zijn met lijsten in de weer gegaan om uit te te zoeken welke planten we een plekje kunnen geven. We zijn naar een biologische kweker gegaan. Dat vonden we belangrijk omdat deze kweker geen bestrijdingsmiddel gebruikt. En zo hebben we bijvoorbeeld dropplanten, asters, vrouwenmantels, lavendel en zonnehoed aangeschaft. En al die planten krijgen een plekje.”

Ik vermoed dat de insecten er ook blij mee zijn …

“Absoluut. Daar hebben we ook bewust naar gekeken. Je wilt de omgeving vergroenen, maar je wilt ook dat bijen, hommels en zweefvliegen er iets aan hebben. Daar hebben we de planten bewust op geselecteerd. En we weten allemaal hoe belangrijk dat is zo. De bijen zijn nodig om planten te bestuiven. Want zonder die bestuiving bijvoorbeeld geen fruit.”

Met hoeveel mensen zijn jullie vandaag actief?

“Ik denk dat we met ongeveer veertig mensen bezig zijn. Er wordt hard gewerkt, maar we maken het ook gezellig. Zojuist hebben we samen geluncht, en eerder hadden we op de tafels koffie en thee staan. Dus je kunt gerust zeggen dat we vandaag de buurt mooier en groener maken, maar dat ook flink gewerkt wordt aan de sociale cohesie.”