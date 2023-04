Bewoners van de Timorstraat zijn klaar met schimmelwoningen

Een huis vol met schimmel, tocht en muizen is allesbehalve prettig. Bewoners van en rondom de Timorstraat hebben hier al vele jaren last van, sommige zelfs al 15 jaar. Daarom hebben ze contact gezocht met de SP, die nu samen met de bewoners een bijeenkomst organiseert.

De bewoners willen renovatie en isolatie van hun woningen. Op de bijeenkomst worden gezamenlijk plannen gemaakt om de woningen te verbeteren. De huurders willen dan met die plannen naar woningbouwvereniging Lefier.

“Het is niet de enige straat in de Indische Buurt met deze problemen”, aldus SP fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Daarom worden op initiatief van de SP deze problemen op 19 april in de gemeenteraad besproken. We roepen bewoners op om ook te komen om de wijkvernieuwing in deze buurt zo snel mogelijk te beginnen.”

Lefier laat weten dat ze deze klachten erg serieus nemen en er alles aan willen doen om alle problemen op te lossen. Buurtbewoners ervaren het tegenovergestelde. ”Contact met Lefier is erg moeilijk te krijgen” vertelt Jimmy Dijk. Volgens de woordvoerder van Lefier, Lizette van Dijken, ervaren zij dit niet zo, en zullen ze onderzoeken waarom de buurtbewoners het tegendeel ervaren.