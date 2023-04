Bestuursleden Vindicat mishandeld bij afsluiten sociëteit

Foto: Sebastiaan Scheffer

Twee bestuursleden van studentenvereniging Vindicat zijn onlangs mishandeld toen zij de sociëteit op de Grote Markt aan het afsluiten waren. Dat bevestigt Vindicat aan OOG Tv na berichtgeving door verschillende media.

“Het incident vond ongeveer twee weken geleden plaats”, vertelt Senatus Rector Adriaan Zoetmulder. “Twee bestuursleden sloten het gebouw af, waarbij ze werden aangevallen en lichtgewond raakten. De leden liepen een blauw oog op maar hoefden niet naar het ziekenhuis. We hebben aangifte gedaan bij de politie en we hopen dat dit nooit weer gaat gebeuren.”

Over de aanleiding is niets bekend. Vindicat kwam onlangs in het nieuws nadat er in een studentenhuis, waar Vindicat-leden wonen, twee levende ganzen werden aangetroffen. Ook waren er op één van de muren een hakenkruis en een Davidster aangebracht. Het is onbekend of deze zaak verband houdt met de recente mishandeling. Desondanks zit de schrik er bij de studentenvereniging goed in. “Dit is heel naar. Om het een plekje te kunnen geven wordt er door de betrokkenen op de sociëteit veel over gesproken. Dat is denk ik ook belangrijk.” Voor zover bekend waren er bij de mishandeling twee of drie personen betrokken.

