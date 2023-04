Bestuurders bezorgscooters gewond door ongelukken op Zaagmuldersweg en Verlengde Hereweg (update)

Foto: 112 Groningen

Op de Zaagmuldersweg kwam aan het begin van de avond een bestuurder van een bezorgscooter ten val met zijn voertuig. Door de val raakte de bestuurder gewond. Nog geen anderhalf uur later werd een tweede scooterbezorger slachtoffer bij een ongeluk op de Verlengde Hereweg.

Het eerste ongeluk van de donderdagavond waarbij een bezorgscooter betrokken was, gebeurde op de Zaagmuldersweg ter hoogte van de Klaprooslaan. Het slachtoffer werd ter plaatse gestabiliseerd door ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De weg werd volledig afgesloten om het ongeluk af te handelen. De afsluiting had enige verkeershinder tot gevolg.

Later op donderdagavond nogmaals raak op Verlengde Hereweg

Nog geen anderhalf uur na het eerste ongeluk raakte een tweede bezorgscooter betrokken bij een verkeersongeluk, die keer op de Verlengde Hereweg. De scooter kwam in botsing met een personenauto ter hoogte van de kruising met de Verlengde West- en Oostsingel. Ook hierbij liep de bezorger letsel op. Een rit naar het ziekenhuis was dit keer niet nodig en een behandeling op straat bleek afdoende.

Update 13-04-2023 20.10 uur:

In eerste instantie meldden omstanders dat de scooter op de Zaagmuldersweg in botsing zou zijn gekomen met een personenauto. Dit bleek niet het geval. De bestuurder waarvan werd gedacht dat deze betrokken was bij het ongeluk, verleende slechts eerste hulp aan de gewonde scooterbestuurder.