Bestuurder zonder rijbewijs voor de 20e keer aangehouden

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie heeft deze week voor de 20e keer een inwoner van de stad aangehouden omdat hij met een ongeldig verklaard rijbewijs reed. Dat meldt de politie op Instagram.

Vorige week nog werd de 52-jarige man voor de 19e keer betrapt. Hij reed toen in een dure Maserati. De auto werd vervolgens in beslag genomen. Deze week werd de man opnieuw aangehouden toen agenten meenden hem te herkennen. Ook deze auto werd in beslag genomen.

De verkeersofficier zal een beslissing nemen over het voertuig. De bestuurder zal zich voor de 20e keer voor dit strafbare feit mogen verantwoorden bij de rechter.