Bestuurder bezorgscooter gewond naar ziekenhuis na botsing met auto op Zaagmuldersweg

Foto: 112 Groningen

Op de Zaagmuldersweg vond aan het begin van de donderdagavond een aanrijding plaats tussen een auto en een bezorgscooter. Daarbij raakte de bestuurder van het laatstgenoemde voertuig gewond.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Klaprooslaan. Het slachtoffer werd ter plaatse gestabiliseerd door ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De weg werd volledig afgesloten om het ongeluk af te handelen. De afsluiting had enige verkeershinder tot gevolg.