Best Western-hotels in Stad gaan onder eigen naam verder en heten voortaan Flonk Hotels

Op het dak van het hotel aan de Laan Corpus Den Hoorn is alvast een nieuw logo geplaatst - Foto: Flonk Hotels

Per 1 mei gaan de hotels die nu nog de naam Best Western Groningen Centre en Best Western Hotel Groningen Plaza dragen verder onder een nieuwe naam: Flonk Hotels.

Volgens directeur Herman van der Poel is het tijd dat de hotels hun eigen koers gaan varen, los van de grote franchiseketen. “We kennen onze gasten en weten precies wat ze willen. Juist daarom willen we de vrijheid om zelf te bepalen hoe we te werk willen gaan. Onder ons eigen label kunnen we onze gasten bedienen op de manier zoals wij dat willen”, zegt Van der Poel.

De Groningse identiteit van de hotels wordt benadrukt in de nieuwe naam. ‘Flonk’ betekent namelijk ‘levenslustig’ in het Gronings.

Ter promotie van de nieuwe naam van de hotels is een actie op poten gezet. Wie in mei incheckt in één van de hotels maakt kans om een ‘gouden hotelpas’ te winnen. Hiermee kan je een jaar lang gratis slapen in de hotels.