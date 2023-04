Besluit openhouden kinderhartcentrum Groningen nu definitief

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid blijft bij zijn besluit om alleen de kinderhartcentra in Groningen en Rotterdam open te houden. Daarmee is het besluit definitief geworden.

Volgens Kuipers is de sluiting van de locaties in Leiden en Utrecht noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Over de sluiting van twee van de vier kinderhartcentra in ons land ontstond de afgelopen jaren veel discussie. Kamerleden dienden een motie in om drie in plaats van twee centra open te houden, maar de minister liet zich niet overhalen.

Kuipers hakte uiteindelijk de knoop door, omdat al meer dan dertig jaar wordt gesproken over het belang van concentratie van kinderhartchirurgie. Zo zijn er te weinig specialisten voor de vier centra. De minister wilde in eerste instantie ook het centrum in Groningen sluiten en alleen die in Rotterdam en Utrecht open houden. Dat stuitte op groot verzet omdat kinderen en hun ouders uit de noordelijke provincies dan telkens naar de Randstad moesten reizen.

Niet alle zorg voor hartpatiënten verdwijnt uit Utrecht en Leiden. Alleen de chirurgische ingrepen verhuizen naar Rotterdam en Groningen. Voor poliklinische afspraken, controles en voor- en nazorg kunnen patiënten nog altijd in alle vier steden terecht. Volgens Kuipers neemt de verhuizing van kinderhartchirurgie naar Groningen en Rotterdam zo’n 2,5 jaar in beslag.