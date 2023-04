Bernoulliplein op 5 mei weer ingenomen door Leutje Festival

Op het Bernoulliplein vindt op vrijdag 5 mei voor de 15de keer het Leutje Festival plaats. Het Leutje Festival is het kleinere zusje van het Bevrijdingsfestival.

Tussen 10.00 uur en 18.30 uur is er alles te doen, zoals live muziek, een vrijmarkt, workshops en eten en drinken. De toegang voor alle activiteiten is gratis.

Het begon bijna 20 jaar geleden: een aantal bewoners rondom het Bernoulliplein organiseerde een buurtfeestje voor hun kinderen. Dat groeide langzamerhand uit tot een geliefd multicultureel wijkfeest.

Om 11:45 opent wijkdichter Willemijn van de Walle officieel het podium. Daarna is het de beurt aan diverse bands; Les deux gitares, de Groninger Ukelele society, The Davies, Vieux, Honey Jar en 4 Horsmen. Verder is er een optreden van circus Santelli en kunnen kinderen zich vermaken in een draaimolen en op springkussens. Ook kunnen ze knutselen en zich laten schminken.