Beoogde coalitie provincie wordt niet uitgebreid met vijfde partij: “Ik moet een bordje met L hebben”

Foto: Maarten Siepel

Er wordt niet een vijfde partij toegevoegd aan het beoogde provinciebestuur. Dat bleek maandagavond.

Vorige week maandag liet fractievoorzitter Gouke Moes van BBB tijdens een vergadering in het Provinciehuis weten dat er nagedacht zou gaan worden om wellicht toch nog een vijfde partij toe te voegen. Moes deed die uitspraak aan het einde van de avond nadat verschillende partijen gemeld hadden dat een coalitie van BBB, PvdA, Het Groninger Belang en de ChristenUnie wel een hele smalle meerderheid vormt.

Maandagavond komt Moes terug op die woorden. De fractievoorzitter spreekt van een politieke fout. Hij had de opmerking geplaatst als persoon en had zich niet gerealiseerd dat hij namens de hele coalitie sprak. “Statenlid is ook een vak. Ik moet maar even zo’n bordje met L hebben. We hebben overigens wel oprecht en serieus heroverwogen of er wellicht een vijfde partij aan toegevoegd moet worden. Zoals ik ook beloofd had.” Laat Moes weten. Met het bordje L doelt de politicus op de politieke onervarenheid.