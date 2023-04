Benevelde automobilist loopt tegen de lamp in Moesstraat door tegen geparkeerde vuilnisauto te botsen

Foto: Handhaving Groningen via Instagram

Een automobilist wist zijn benevelde toestand donderdagmiddag maar wat slecht te verbergen voor handhavers van de gemeente Groningen. De man reed, voor de ogen van de boa’s, tegen een geparkeerde vuilniswagen in de Moesstraat.

Volgens de boa’s zorgde de sterke cannabisgeur rond de auto al voor het ongeluk tot argwaan. De handhavers besloten het voertuig in de gaten te houden en zagen hoe de bestuurder tegen een geparkeerde vuilniswagen botste. Daarop besloten de handhavers een gesprekje te beginnen met de automobilist.

Bij het uitstappen werd de geur van cannabis nog wat sterker, aldus de handhavers. Daarop besloten de boa’s de politie in te schakelen voor een speekseltest. Daaruit bleek onomstotelijk dat de man cannabis had gebruikt terwijl hij reed. De bestuurder had ook cocaïne in zijn systeem. Daarop werd de bestuurder aangehouden.