Be Quick 1887 verslaat Velsen en heeft winnen periodetitel weer in eigen hand

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 won zondag in en tegen Velsen met 4-1 en deed goede zaken in de derde periode in de vierde divisie.

Be Quick kwam op achterstand door Daan Tervoort in de achtste minuut. Nog voor de pauze zette Be Quick orde op zaken tegen de degradatiekandidaat. Han van Dijk maakte er 1-1 van en Yoran Cats kopte Be Quick op voorsprong.

Na rust moest Velsen met tien man verder na een rode kaart voor Richie Agyapong. Be Quick kreeg even later een strafschop. Geertjan Liewes miste het buitenkansje. Pas in blessuretijd werd het overwicht in duidelijk cijfers uitgedrukt. Robbin van Kooten en Liewes scoorden: 4-1.

Be Quick blijft zesde in de vierde divisie. Door het verlies van Heino tegen RKAVV heeft Be Quick het winnen van de derde periodetitel weer in eigen hand. De Groningers spelen nog tegen de koploper van de derde periode. Be Quick is tweede op een punt van Heino.