BBB schuift Henk Emmens naar voren als kandidaat gedeputeerde

Henk Emmens, kandidaat gedeputeerde namens BBB

BBB presenteert Henk Emmens (54) als kandidaat gedeputeerde voor de Provinciale Staten.

Volgens de partij heeft Emmens ruime bestuurservaring. Van 2002 tot 2008 was hij raadslid in de Drentse gemeente Noordenveld. Hij is ook een tijd bestuurslid geweest bij basketbalclub Donar.

Over zijn rol als gedeputeerde zegt Emmens: “Uitgangspunt is: zeg wat je doet, doe wat je zegt en wees aanspreekbaar.”

Namens de BBB was Emmens lijsttrekker voor het waterschap Noorderzijlvest. De beoogde gedeputeerde woont momenteel nog in het Drentse Peest. Hij is van plan om naar Bad Nieuweschans te verhuizen.