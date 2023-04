BBB draagt Susan Top voor als tweede kandidaat-gedeputeerde

Foto: Groninger Gasberaad

Naast de al eerder genoemde Henk Emmens is Susan Top, bekend als de voormalig voorvrouw van het Groninger Gasberaad, de tweede kandidaat-gedeputeerde die volgens verkiezingswinnaar BBB zitting moet gaan nemen in het nieuwe provinciebestuur.

Dat maakte de partij vrijdagavond bekend.

De 51-jarige Top werd bekend in Groningen als voorvechter voor de belangen van de aardbevingsgedupeerden in de provincie, eerst als staflid van de Dialoogtafel, daarna als secretaris van het Groninger Gasberaad.

Top heeft daarnaast ervaring binnen het gemeentelijke en provinciale bestuursapparaat. Top is afgestudeerd in de Juridische bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte daarna onder meer bij de provincie Drenthe en de gemeente Groningen. Volgens de partij van fractievoorzitter Gouke Moes heeft Top daarmee de kennis en ervaring opgebouwd die de BBB zoekt in een gedeputeerde.

Top is op dit moment geen lid van een politieke partij. De BBB laat weten dat nog niet bekend is wel takenpakket de partij voor ogen heeft voor de 51-jarige Stadjer. Daarvoor zouden de komende formatiebesprekingen eerst verder moeten worden uitgewerkt, in overleg met de andere coalitiepartijen.