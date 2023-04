Baxbier: “Overgangsperiode statiegeld op blik was beter geweest, nu is het gewoon frustrerend”

Foto: Baxbier

Bierbrouwerij Baxbier uit Stad vindt dat de invoering van statiegeld op blik beter gefaseerd ingevoerd had kunnen worden. De maatregel zorgt nu voor veel extra werk waarbij er tegelijkertijd een ongelijk speelveld is ontstaan.

“De gedachtegang om statiegeld op blik in te voeren is heel goed. Die meerwaarde zien wij ook echt wel in. Je brengt de hoeveelheid zwerfafval in de natuur terug, en ik kan mij niet voorstellen dat daar iemand op tegen is.” Aan het woord is Kasper Hiddema van Baxbier. “Maar aan de andere kant zijn we niet blij met de manier waarop het ingevoerd is. Je ziet een bepaalde vorm van stugheid bij instanties die het invoeren en bij bepaalde grote brouwerijen in ons land. Ondanks dat statiegeld vanaf 1 april op blik verplicht is, houden zij zich hier niet aan en worden er nog blikjes zonder statiegeld verkocht. Ik vind dat deels een middelvinger. En het is frustrerend, omdat wij ons als brouwerij er wel aan moeten houden.”

“De consument is niet dom”

Volgens Hiddema was een overgangsperiode beter geweest. “Er wordt vanuit gegaan dat de consument dom is. Terwijl de consument volgens mij best wel heel slim is. Door de icoontjes op etiketten kun je heel goed zien of er op een blik wel of geen statiegeld zit. En mochten mensen zich vergissen, dan komt men daar in de supermarkt wel achter. Als het innameapparaat een blik niet accepteert, zet er een afvalemmer blij, waardoor je het snel op kan lossen. Dat is het eerste punt dat ik op tafel wil liggen.”

“Blikjes aanpassen is monnikenwerk”

“Het tweede punt is dat het nu heel onhandig is. Op 31 maart mag ik nog blikjes zonder statiegeld verkopen. Maar op 1 april mogen het alleen nog blikjes met statiegeld zijn. Dan kun je zeggen, daar kun je toch rekening mee houden? Nou, slechts ten dele. Ik weet niet precies hoeveel we verkopen. Het gevolg is dat er op 1 april nog blikjes zijn zonder statiegeld. De afgelopen periode hebben we dit dus allemaal aan lopen passen. We hebben nieuwe etiketten geplakt en honderden dozen van nieuwe stickers voorzien. Dat is echt monnikenwerk. Deze nieuwe codes zijn nodig omdat ze corresponderen met het landelijke statiegeldsysteem. Dat apparaten die de blikjes scannen weten dan dat het om statiegeldblikjes gaat.”

Kapitaalvernietiging

Baxbier is één van de brouwerijen die het bier in blik verkoopt. Volgens de brouwer is dit duurzamer, beter voor de houdbaarheid van de bieren en daarnaast is er op een blik meer ruimte voor artwork. “De artwork drukken wij op etiketten. Die kopen wij groot in. Veel etiketten, die nog op de wikkel zitten, die kunnen wij nu weggooien omdat ze niet meer bruikbaar zijn. Het is dus ook nog eens kapitaalvernietiging. Daarom zeggen wij ook dat een overgangsperiode beter en mooier was geweest. Dat er een periode was geweest waarbij er blikjes mét en zónder statiegeld in omloop zouden zijn geweest. Dat was voor ons makkelijker geweest, en volgens mij had de consument er weinig problemen mee gehad.” Hiddema laat weten dat het geluid breed gedragen wordt door andere brouwerijen in het land.