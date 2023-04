Autoverzekering in Groningen het voordeligst

Auto op z'n kop

Groningen is voor het vierde jaar op rij de goedkoopste stad van Nederland om je auto te verzekeren. Hagenezen moeten het meeste neertellen voor hun verzekering. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van autoverzekering.nl.

Groningers betalen gemiddeld 145 euro minder dan bewoners van Den Haag. Jerry Poel van autoverzekering.nl legt uit hoe dit komt: “Autoverzekeraars kijken bij het bepalen van de premie onder andere naar de bevolkingsdichtheid, omdat in drukbevolkte steden meer kans op schade is. Groningen is geen drukbevolkte stad vergeleken met andere grote steden. Daarnaast is de autocriminaliteit in deze stad relatief laag”.

Beginnende automobilisten betalen meer dan ervaren bestuurders. Verzekeraars schatten bij jonge autorijders de kans op schade hoger in. Ze rekenen daarom hogere premies voor deze groep. Jonge bestuurders zijn in het noorden ook het goedkoopst uit. In Groningen en Heerenveen betalen zij gemiddeld 250 euro minder dan hun evenknieën in Den Haag.