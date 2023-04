Auto slaat over de kop na aanrijding en botsing met boom op Asingastraat

Foto: 112 Groningen

Op de Asingastraat heeft dinsdagmiddag een forse aanrijding plaatsgevonden. Door de aanrijding reed één van de betrokken voertuigen tegen een boom sloeg vervolgens over de kop.

Hoe het ongeluk kon ontstaan, is niet geheel duidelijk. De botsing moet een forse klap hebben opgeleverd, want na de aanrijding reed één van de betrokken voertuigen tegen een boom en sloeg over de kop. De auto kwam ondersteboven tot stilstand, midden op de rijbaan richting de Bedumerweg.

Meerdere hulpdiensten spoedden zich naar de plek van het ongeluk. Hoe de betrokken inzittenden er aan toe zijn, is niet bekend. De weg werd in beide richtingen afgesloten om het ongeluk af te handelen.