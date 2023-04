Arriva denkt niet aan stoppen met trein van Stad naar Schiphol als luchthaven ophoudt met nachtvluchten

Foto Andor Heij. Hoofdstation met Arriva trein

Het voornemen van Schiphol om binnen twee jaar te stoppen met nachtvluchten betekent voor Arriva niet dat de nachttrein naar de nationale luchthaven vanuit Groningen niet meer zal rijden.

Dat liet een woordvoerder van Arriva dinsdagochtend weten, nadat maandag duidelijk werd dat Schiphol voornemens is om binnen twee jaar te stoppen met nachtvluchten vanaf de luchthaven.

Volgens de vervoerder is de treindienst tussen Stad en Schiphol niet alleen afhankelijk van reizigers die naar de luchthaven willen voor een vroege of late vlucht. “Onze reizigers die de nachttrein gebruiken om op Schiphol te komen, doen dat voornamelijk voor een vroege vlucht in de ochtend”, vertelt Stefan Claessens namens Arriva. “Daar komt bij dat er niet alleen passagiers meerijzen die op Schiphol moeten zijn. Een aanzienlijk deel van onze reizigers gebruikt de trein om uit te kunnen gaan of om op tijd te zijn voor een nachtdienst.”

De vervoerder begon in januari met de vrijdagse nachttreinen tussen Groningen en de luchthaven, nadat de Authoriteit Consument en Markt (ACM) vorig jaar september toestemming gaf om de treinen te laten rijden op het spoor waar nomaal alleen NS-treinen op te vinden zijn. Arriva wil over twee jaar beginnen met een tweede treindienst op ‘NS-spoor’ vanuit de stad Groningen. Deze treinen zouden elke werkdag als stop- en spitstritten moeten gaan rijden tussen Groningen en Zwolle.