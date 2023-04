Arend Jan Wonink nieuwe directeur van OOG

Foto: Evelyn Diertens

Arend Jan Wonink zal per 1 juli Evert Janse opvolgen als directeur van Omroep Organisatie Groningen (OOG). Janse zal per die datum met pensioen gaan.

“Een betrouwbare en onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening is juist nu van groot belang. Daar wil ik me graag voor inzetten”, zegt Wonink, “OOG is daarnaast een broedplaats voor mediatalent. Ik hoop dat we in onderwijsstad Groningen die rol nog verder kunnen uitbouwen.”

“Bijna iedereen kent OOG. De omroep hoort net zo bij Groningen als de Martinitoren en de FC. Ik wil graag de kansen die dat biedt verzilveren.”

“OOG biedt mij de mogelijkheid mezelf te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat is een kans die ik iedereen gun”, vervolgt hij, “Gemiddeld zijn er bijna 150 vrijwilligers actief. Laten we die koesteren en bekijken of we andere inwoners die mee willen doen een passende plek kunnen bieden.”

Loopbaan

Wonink presenteerde van 2006 tot 2010 onder meer het discussieprogramma OOG Forum voor OOG Radio.

Momenteel is Wonink als communicatieadviseur werkzaam bij gemeente Het Hogeland. Eerder werkte hij onder andere als hoofd marketing en communicatie voor Vrijdag en was hij namens D66 gemeenteraadslid. In zijn vrije tijd is hij actief als stadsgids.