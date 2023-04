Appie op Zernike komt met koffie voor de ‘echte prijs’

Foto: Mirre van de Klok

Klanten van de Albert Heijn To-Go aan de Nijenborgh op de Zernike Campus kunnen vanaf vandaag een koffie tappen en er vervolgens voor kiezen om de ‘echte prijs’ te betalen. De winkelketen wil daarmee aan klanten laten zien wat de sociale en milieukosten zijn voor hun bakkie troost.

De AH op de Zernike Campus is één van de drie winkels in Nederland waar klanten vanaf vandaag twee prijzen zien voor hun koffie: de prijs die ze normaal betalen en de prijs waarbij bijvoorbeeld de kosten voor CO2-uitstoot, schaars waterverbruik, grondstoffen en de arbeidsomstandigheden zijn meegenomen. Ook voor koffies met melk wordt de ‘echte prijs’ meegenomen, waarbij bijvoorbeeld ook het ‘echte’ prijsverschil tussen koe- en havermelk wordt meegenomen.

Volgens Albert Heijn-directeur Marit van Egmond wil de supermarkt haar klanten met het experiment helpen om gezonde en duurzame keuzes te maken: “Dat doen we door ze goed te informeren en hen de mogelijkheid te geven duurzamere keuzes te maken. True price is een van de manieren waarop dit kan en daarom omarmen we deze gedachte.” Michel Scholte, directeur van True Price, voegt daar aan toe: “We zijn blij dat Albert Heijn true pricing uitdraagt. Naast wat Albert Heijn samen met klanten, leveranciers en partners al doet, kan true pricing nog gerichter leiden tot het verduurzamen van ketens. Zodat de rekening niet wordt doorgeschoven naar de meest kwetsbaren of toekomstige generaties.”