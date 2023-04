Duiven in Stad aan ‘de pil’ om overlast tegen te gaan

De gemeente Groningen heeft op vier plekken in de stad Groningen apparaten geplaatst waar speciaal duivenvoer uit komt. Door dat voer komen de duiveneieren niet uit.

De apparaten staan op daken aan de Van Lenneplaan, het Praediniusgymnasium en de Grote Markt. Het voer komt er op vaste tijden uit.

De gemeente doet dit om de overlast van duiven te verminderen. De vogels zorgen voor overlast. Ze poepen de omgeving vol en dragen ook nog veel ziektes met zich mee.

De methode is door Belgische dierenartsen ontwikkeld. Dit anticonceptie voer is volgens de gemeente de meest diervriendelijke manier om het aantal duiven in de stad onder controle te houden. En in België worden er al goede resultaten mee behaald.