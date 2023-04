Annemieke Bes stapt zondagzeilt mee in vierde etappe van Ocean Race

Annemieke Bes (achterste rij, rechts) met haar team - Foto: Team Holcim PRB

Vanaf komende zondag vaart zeilster Annemiek Bes uit Groningen weer mee op een boot in de Ocean Race.

Namens het Zwitserse team Holcim-PRB vaart Bes ruim tienduizend kilometer van het Braziliaanse Itajai naar Newport, in de staat Rhode Island in de VS. Daar doet de ‘PRB 5’ van het Zwitserse team vermoedelijk ongeveer een maand over.

De in Groningen geboren Bes deed in 2017 en 2018 ook al eens mee aan de race. Daarvoor deed Bes drie keer mee aan de Olympische Spelen in verschillende zeilklasses. In 2008 won Bes een zilveren medaille tijdens de spelen van Peking.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Annemieke Bes (@annemieke_bes)