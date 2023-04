Amerikanen in Stad volgen historische rechtszaak Trump: “En toch ervaart het als een special treatment”

Trump arriveert in de rechtbank. Foto: John den Hollander

In de rechtbank in New York is dinsdagavond voormalig president Donald Trump formeel aangehouden. De rechtszaak wordt door Amerikanen in Groningen op de voet gevolgd.

“Dit is zo ontzettend bijzonder”, vertelt Audrey Wijnberg. “In Amerika is het nooit eerder voorgekomen dat een voormalig president is aangehouden. Wat we vanavond zien is hoe dan ook historisch.” Wijnberg werd geboren in Madison de hoofdstad van de staat Wisconsin. “In Amerika zit driekwart van de bevolking op dit moment voor de televisie. Het gaat hier al weken over, dit willen ze zien. En ik zit ook voor de televisie. En ondertussen volg ik via sociale media de berichten die mensen er over schrijven.”

“Het is heel erg leerzaam”

Wijnberg noemt het naast historisch ook heel erg leerzaam. “Trump is zojuist gearriveerd in de rechtbank en krijgt daar 34 aanklachten voorgelegd. De vraag is nu wat er op het lijstje staat en hoe daar op gereageerd wordt. Maar wat ik heel interessant vind is hoe het proces in zijn werk gaat. Op CNN wordt het stap voor stap uitgelegd, maar ook ABC en CBS doen op een hele prettige manier verslag. Het Amerikaanse rechtssysteem is heel methodisch. Dan a, dan b, dan c. En dat wordt op een hele goede manier duidelijk gemaakt, waardoor het ook leerzaam is. Ik beschouw het een beetje als een college.”

“Trump wordt bijgestaan door zeven hele goede advocaten”

De uitkomst van de rechtszaak staat volgens Wijnberg al vast: “Het voelt toch een beetje als een special treatment. Normaal als een verdachte de rechtbank in Manhattan wordt binnengebracht, dan gebeurt dit gehandboeid. Dat was zojuist niet het geval. Mijn verwachting is dat hij er met een dikke geldboete vanaf komt. Terwijl iedere andere boef voor dit vergrijp de nor in had gemoeten. Het is ook maar net wat je je kunt veroorloven. Trump wordt bijgestaan door zeven advocaten. Dat zijn de beste advocaten die er zijn. In Amerika is het gewoon mogelijk dat ondanks dat je iets gedaan hebt, je door toedoen van goede advocaten toch vrij gepleit kunt worden. Dat gebeurt gewoon.”

“Ook een voormalig president staat niet boven de wet”

Wijnberg probeert dinsdagavond zo veel mogelijk te volgen. “We weten ook dat dit niet de laatste zaak is die speelt. Men is ook bezig met een gerechtelijke procedure vanwege de rol die Trump had bij de bestorming van het Capitool, ruim twee jaar geleden. En je hebt nog al die dossiers die bij Trump thuis zijn gevonden. Het maakt in ieder geval duidelijk dat ook een voormalig president van Amerika niet boven de wet staat. En wat we zien is geschiedenis, is history. En dat is heel bijzonder.”

Rechtszaak

Trump pleitte dinsdagavond niet schuldig te zijn. De aanklachten zijn onderdeel van een onderzoek naar de rol die hij heeft gespeeld bij het betalen van zwijggeld in 2016 aan vrouwen met wie hij een affaire zou hebben gehad, onder wie pornoactrice Stormy Daniels. Rond 19.30 uur Nederlandse tijd arriveerde Trump bij de rechtbank in Manhattan. Nadat hij uit de auto was gestapt, zwaaide hij naar de menigte buiten en liep daarna het gebouw in. Daar werd hij formeel aangehouden.