Amerikaanse volleyballer Kyle McCauley verlengt bij Lycurgus

Foto: Lycurgus

Passer-loper Kyle McCauley heeft zijn contract bij Samen Lycurgus met een jaar verlengd. Dat meldt de website van de volleybalvereniging.

De 24-jarige Amerikaan kwam vorige zomer over van de Tritons University in San Diego. Hij groeide in de kampioenspoule uit tot één van de beste passer-lopers in de Eredivisie en was een belangrijke aanvallende kracht. Volgens de club is McCauley een technisch vaardige speler die stabiel is in zijn spel en compleet is in zijn slagenarsenaal.

McCauley heeft zich inmiddels in Amerika aangesloten bij het nationale team. Hij kijkt met veel plezier terug op de afgelopen negen maanden. ‘Ik heb ervan genoten om afgelopen seizoen voor Samen Lycurgus te mogen spelen. Helaas is het seizoen voor ons iets eerder afgelopen dan verwacht. Ik kijk er enorm naar uit om terug te komen naar Groningen om me persoonlijk te verbeteren en het als team beter te doen dan afgelopen seizoen.’

Coach Arjan Taaij: ‘Kyle heeft zich de afgelopen maanden ontwikkeld tot één de beste passer-lopers in Nederland. Hij is een zeer complete speler waarmee we komend jaar een volgende stap hopen te maken.’ Lycurgus heeft inmiddels vier spelers vastgelegd voor het komende seizoen. Naast McCauley gaat het om Luuk Hofhuis, Guus Boer en Jeffrey Klok.