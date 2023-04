Amber en Henk-Jan uit Haren gaan opnieuw spullen naar Oekraïne brengen: “Ziekenhuizen in Cherson helpen”

Foto: Willemijn Kemp

Amber en Henk-Jan uit Haren gaan binnenkort opnieuw naar Haren om hulpgoederen te brengen. Hun bestemming is dit keer de regio Cherson, in het zuiden van Oekraïne, waar ze verschillende ziekenhuizen van hulpgoederen willen voorzien.

Direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, vorig jaar februari, kwamen de twee in actie. In Haren werden hulpgoederen ingezameld waarna dit in een auto met aanhanger naar Oekraïne werd gebracht. De reis stopte niet bij de grens maar de twee trokken het land in om de hulpgoederen bij de mensen te brengen. Na deze reis volgden nog een aantal reizen. Amber liet vorig jaar aan Harendekrant weten: “Ik voel me verantwoordelijk voor de mensen die daar in schuilkelders honger lijden. Iedere dag die we wachten, lijden ze een dag langer.”

Op 18 april vertrekken ze opnieuw naar Oekraïne. Dit keer om ziekenhuizen in de regio Cherson te voorzien van hulpgoederen. Momenteel zijn de twee bezig met een inzamelingsronde. “Wat we zoeken is zware medicatie, medische hulpmiddelen zoals bandage, naalden en braces, slaapzakken, lang houdbaar voedsel, zaklampen, wollen dekens, dikke kaarsen hygiëne middelen, coca cola en babyvoeding.” Men zoekt geen vers voedsel, kleding of glas. Daarnaast zijn ook donaties welkom.

De spullen kunnen gebracht worden naar de garage aan Hemsterhuislaan naast nummer 33 in Haren. Dit is op de hoek van de Bollandweg met de Hemsterhuislaan.