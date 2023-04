Amateurvoetbal: Remise tussen Helpman en Lycurgus, Gorecht maakt kans op plek in KNVB beker

Foto Andor Heij. Gorecht - Oranje Nassau

Helpman en Lycurgus deelden donderdagavond in de derde klasse C van het zaterdagvoetbal de punten: 1-1.

Op sportpark Esserberg scoorde Wouter van der Schaaf voor Helpman en Steven Zwarts voor Lycurgus. Helpman is vierde en Lycurgus vijfde.

In 4C verspeelde koploper Mamio twee punten door dinsdag al thuis met 0-0 gelijk te spelen tegen SIOS uit Sauwerd.

Zaterdag staat er een inhaalprogramma op de rol. Daaronder is de derby in de eerste klasse F tussen PKC’83 en Oranje Nassau op sportpark De Kring.

Paasmaandag speelt Gorecht in Haren voor een plek in de KNVB beker tegen Genemuiden. De halve finalisten van de districtsbeker mogen namelijk mee doen aan dat toernooi waarbij de profclubs in de derde ronde instromen.