Al vroeg druk op bloemetjesmarkt in binnenstad

Foto: Wouter Holsappel

De dag begon druilerig, maar dat mocht de pret niet drukken op de traditionele bloemenjaarmarkt op Goede Vrijdag.

In de loop van de ochtend werd het droog en was het al flink druk tussen de bloemen en planten in het centrum van Groningen. En in de loop van de middag gaat ook de zon doorbreken, wat het vertoeven in de binnenstad nog aangenamer maakt.

Er komen normaal gesproken tienduizenden bezoekers naar de bloemetjesmarkt. Daaronder zijn veel Duitsers.

Vanwege de verwachte drukt wordt opgeroepen om vooral met de fiets of het openbaar vervoer naar de binnenstad te gaan.

Wie toch met de auto komt wordt geadviseerd naar een P+R plek buiten de stad te gaan en daar met de bus of een deelfiets verder naar de stad te rijden.

De markt is vrijdagmorgen om 9.00 uur begonnen en duurt tot 18.00 uur.