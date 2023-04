Agressief persoon schopt stennis in Oosterpoortwijk, twee politieauto’s beschadigd

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben woensdagavond een inval gedaan in een woning aan de Martenstraat in de Oosterpoortwijk. Een agressief persoon had zich in de woning verschanst.

Bij de agenten kwam in de loop van de avond een melding binnen van een ingetrapte deur. Op locatie troffen de politiemensen een erg agressief persoon aan. Vanuit een woning werden verschillende spullen en glaswerk naar beneden gegooid. Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl: “Twee politiewagens zijn beschadigd geraakt. Een Mercedes heeft aan de achterzijde een raam kapot. Althans er zit een barst in. Een Touran heeft schade aan de motorkap. Voor zover bekend zijn er geen politiemensen gewond geraakt.”

Politieagenten hebben uiteindelijk een inval gedaan. Volgens de fotograaf is daarbij de persoon aangehouden. De situatie zorgde ervoor dat veel mensen een kijkje kwamen nemen.