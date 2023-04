Agenten treffen in binnenstad auto aan vol met lachgasflessen

Foto: Andries Oord

Agenten hebben zondagmiddag een automobilist een bekeuring gegeven omdat deze vanuit zijn auto dealde in lachgas. Dat meldt de politie op sociale media.

“Wij kregen een melding dat er vanuit een voertuig werd gedeald”, schrijft de politie. “Even later zagen we de auto rijden en daarop hebben we een stopteken gegeven om de bestuurder te controleren.” Bij die controle werd een grote hoeveelheid lachgasflessen aangetroffen in de auto. Op een foto die de politie deelt zijn diverse flessen te zien.

“Wij hebben de flessen in beslag genomen. Tegen de bestuurder hebben we proces-verbaal opgemaakt.” Onlangs zijn de regels rondom lachgas aangepast. Sinds 1 januari staat het op de lijst van verboden middelen. Dit betekent dat de politie kan optreden wanneer iemand lachgas als genotsmiddel in zijn auto heeft liggen. Met het lachgasverbod wil het kabinet het aanbod van lachgas terugdringen. Jaarlijks gebeuren er honderden ongelukken waarbij lachgas in het spel is.