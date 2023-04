Afrit naar Corpus den Hoorn vanaf maandagavond maandenlang afgesloten

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Automobilisten op de A7 vanuit de richting Drachten kunnen vanaf maandagavond 17 april 22.00 uur geen gebruik meer maken van de afrit naar de Laan Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis. Dat laat Aanpak Ring Zuid weten.

De afrit wordt opnieuw ingericht. “Het bestaat uit verschillende werkzaamheden”, meldt Aanpak Ring Zuuid. “Eerst gaan we de oude afrit deels verwijderen. Daarna brengen we eps-blokken (piepschuim, red.) aan om de weg te verhogen. Na het verhogen van de weg wordt de riolering aangebracht. Daarna bouwen de afrit weer terug en plaatsen we barriers en geleiderails. Vervolgens worden de definitieve lichtmasten en bebording geplaatst. Na het aanbrengen van het asfalt en de belijning is de verwachting dat de heringerichte afrit in september weer in gebruik kan worden genomen.”

Aanpak Ring Zuid benadrukt dat de afsluiting alleen geldt voor de afrit naar Laan Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis. “Dit is als je afrit 36 Groningen West neemt, de rechterstrook. Het Vrijheidsplein naar Ring West en het Julianaplein blijven nog wel bereikbaar.” Verkeer met als eindbestemming Corpus den Hoorn kan omrijden via het Julianaplein en de A28. Verkeer neemt de A28-afrit Groningen Zuid en neemt daar de afslag naar de Laan Corpus den Hoorn. Voor hulpdienstvoertuigen is er bij afrit 36 een tijdelijke afrit gemaakt, zodat bijvoorbeeld ambulances wel snel bij het ziekenhuis kunnen komen.