Afrit A7 naar Laan Corpus den Hoorn tot begin september afgesloten

Automobilisten vanuit Hoogkerk/Drachten kunnen vanaf komende maandagavond 17 april tot begin september niet meer de afrit nemen naar de Laan Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis.

De afrit wordt namelijk opnieuw ingericht. Dit deel van de stad is dan vanuit het westen te bereiken via het Julianaplein en de A28-afrit Groningen Zuid. Voor ambulances die met spoed richting het ziekenhuis gaan, is een tijdelijke afrit gemaakt. Ook politie en brandweer kunnen hiervan gebruik maken.

Allereerst wordt de oude afrit deels verwijderd, daarna wordt met blokken piepschuim de weg verhoogd, waarna de riolering wordt aangebracht. Daarna wordt de afrit weer opgebouwd en worden tussenmuurtjes en geleiderails aangebracht, gevolgd door de definitieve lichtmasten, bebording, asfalt en belijning. Begin september wordt de afrit weer in gebruik genomen.

Het gaat dus alleen om de afrit naar de Laan Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis. Dit is, als je afrit 36 Groningen West neemt, de rechterstrook. Het Vrijheidsplein (naar Ring West) en het Julianaplein (naar de A28 en naar de zuidelijke ringweg) blijven nog wel bereikbaar.

Het verkeer vanaf Hoogkerk/Drachten richting het ziekenhuis en de wijk Corpus den Hoorn kan omrijden via het Julianaplein en de A28. Dit verkeer neemt de A28-afrit naar Groningen Zuid en slaat daar rechtsaf naar de Laan Corpus den Hoorn. Op de terugweg hoeft het verkeer niet om te rijden. Vanaf de Laan Corpus den Hoorn is de dubbele rotonde bij het Stadspark bereikbaar.

