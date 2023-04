Actievoerders Extinction Rebellion vallen dood neer voor kantoor ING

Foto: Maarten Siepel

Een ruim tiental klimaatactivisten van Extinction Rebellion viel maandagmiddag, precies om twaalf uur, dood neer voor het kantoor van ING aan het Hereplein.

Met de actie vragen de activisten aandacht voor het in hun ogen foute investeringsbeleid van de bank. ING zou één van de slechtst scorende banken van Nederland zijn als het gaat om investeringen in fossiele energie. Extinction Rebellion hekelt de bank onder meer voor investeringen in Amerikaanse gasfabrieken (die de oorspronkelijke bewoners zouden verdrijven) en het helpen bij de bekostiging van gastransporten naar Nederland.

Extinction Rebellion protesteert de hele maand april tegen het beleid van ING. De eerste actie vond maandagmiddag plaats in Groningen. Op zaterdag 22 april is er in Groningen een ‘grotere actie’, aldus de klimaatactivisten. Een dag later demonstreert de actiegroep en masse in Amsterdam voor het hoofdgebouw van ING.