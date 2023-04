Acht kabinetsleden komen dinsdag naar Groningen om te praten over toekomst en ‘ereschuld’ Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

Premier Mark Rutte en Staatssecretaris Hans Vijlbrief nemen komende dinsdagavond zes kabinetsleden mee naar het provinciehuis in Groningen om te praten over het toekomstperspectief van het aardbevingsgebied en de in te lossen ‘ereschuld’ naar de provincie.

Dat melden verschillende media maandagmiddag.

Naast Rutte en Vijlbrief komen ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), Carola Schouten (Armoedebeleid), Hanke Bruins-Slot (Binnenlandse Zaken), Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) naar Groningen om te praten met de regio. Dat doen ze met onder meer commissaris van de Koning René Paas, burgemeester Koen Schuiling van Groningen en Johan Remkes, voorzitter van het Nationaal Programma Groningen.

De kabinetsleden komen naar Groningen om te praten met de ‘regio’, in de aanloop naar de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Die wordt ergens in de volgende maand verwacht. Dan gaat het kabinet ook in debat met de Tweede Kamer over het rapport.