Academiegebouw van de RUG opnieuw bezet door studenten

Trap Academiegebouw. Foto Marieke Schunselaar

Het universiteitsgebouw is dinsdagmiddag opnieuw bezet door een aantal studenten.Ze eisen dat het bestuur van de RUG het ontslag van Susanne Täuber terugdraait.

In een verklaring stellen de studenten dat de RUG zich niet houdt aan haar eigen beleid omtrent sociale veiligheid. Het bestuur van de universiteit zegt zelf al veel te doen aan sociale veiligheid binnen de organisatie. Volgens de studenten kan deze claim niet serieus worden genomen zolang Susanne Täuber niet haar baan terug krijgt.

Het is nog onbekend hoelang de bezetting gaat duren. Een woordvoerder van de RUG laat weten dat de universiteit later met een statement komt.

Het is niet de eerste keer dat het Academiegebouw bezet is door studenten. Ook in maart werd er geprotesteerd tegen het ontslag van Täuber en voor betere sociale veiligheid op de universiteit. Een petitie die vraagt om het ontslag van Täuber terug te draaien is al ongeveer 4000 keer ondertekend.