Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Wetsinge, in de gemeente Het Hogeland, heeft woensdagavond even na negen uur een aardbeving plaatsgevonden.

De beving had een sterkte van 1.0 op de schaal van Richter en vond plaats op een diepte van ongeveer 3 kilometer. Het betreft een geïnduceerde beving en dat betekent dat hij is veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Voor zover bekend is er geen schade.

Zaterdag was er ook al een beving bij Wetsinge, toen met een kracht van 0.7 op de schaal van Richter.