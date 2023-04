Aardbeving met kracht van 2.1 op schaal van Richter gemeten bij Zijldijk

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Zijldijk in de gemeente Eemsdelta heeft woensdagavond een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI gaat het om een beving die een kracht van 2.1 op de schaal van Richter had.

De beving vond plaats rond 18.47 uur op een diepte van 3.0 kilometer. Het ging om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. In eerste instantie werd een kracht van 2.2 gecommuniceerd. Dit werd later bijgesteld naar 2.1. Op sociale media maken veel mensen melding van de beving.

De aardbeving bij Tjuchem is de zesde beving in een maand tijd in het gebied. Het is tegelijkertijd één van de zwaarste bevingen die dit jaar in Groningen heeft plaatsgevonden.

Recente aardbeving in Nederland: op 12-04-2023 om 16:47:27 UTC (18:47:27 NL) vond bij #Zijldijk een #aardbeving plaats met een magnitude van 2.1 (reviewed). https://t.co/KYLQabagIO pic.twitter.com/aoLOLjtjb0 — KNMI (@KNMI) April 12, 2023

Aardbeving 't Zandt.

Een beste. 2.4 schat ik. — Pi van Weert (@depiman) April 12, 2023

En dat was weer een #aardbeving nummer 3 hier in #Garsthuizen 2023! — Bettie van Veen (@BettievVeen) April 12, 2023