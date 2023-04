Aantal winkeldiefstallen neemt fors toe in gemeente Groningen

Foto via Politie.nl

Het aantal winkeldiefstallen is in het afgelopen kwartaal flink toegenomen in de gemeente Groningen. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Sinds het begin van vorig jaar is het aantal winkeldiefstallen in de gemeente bezig met een forse stijging, van 226 in de eerste drie maanden van vorig jaar naar 625 in de afgelopen drie maanden.

Dat is opvallend, omdat het aantal winkeldiefstallen de afgelopen jaren juist bezig was aan een gestage daling. Vorig jaar daalde die daling om naar een stijging, die nu met rasse schreden lijkt toe te nemen.

Een oorzaak voor de sterk stijgende cijfers in de gemeente Groningen is nog niet geanalyseerd door de politie. Opvallend is ook dat de provincie Groningen de gemeente heeft met de meeste winkeldiefstallen: Westerwolde. Deze meldingen komen voornamelijk uit Ter Apel, waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers is gevestigd.