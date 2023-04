Aantal opgerolde drugslabs in provincie verviervoudigd ten opzichte van vorig jaar

Foto: Politie Groningen

Criminele organisaties zijn in het afgelopen jaar meer gebruik gaan maken van locaties in Noord-Nederland voor de productie en verwerking van synthetische drugs. In Groningen zorgde dat vorig jaar voor vier keer meer opgerolde drugslabs dan in 2021.

Dat blijkt uit het Nationaal Overzicht Drugslocaties 2022 van de politie.

In de gemeente Groningen werden vorig jaar geen productielocaties opgerold. Alle locaties waren in het Ommeland gevestigd, met name in het oosten van de provincie. Opvallend is dat er in Groningen voor het eerst ook een cocaïnewasserij is ontdekt. Dat gebeurde vorig jaar november in Nieuw-Beerta.

Tegelijk daalde het aantal locaties in Groningen waar drugsafval werd gedumpt, van zes in 2021 naar 1 vorig jaar. Ook vonden agenten, net als in 2021, geen plekken in Groningen waar grote hoeveelheden synthetische drugs of chemicaliën voor drugsproductie werden opgeslagen.

Over hennepkwekerijen en -drogerijen werden geen cijfers voor de provincie naar buiten gebracht, maar wel voor Noord-Nederland als geheel (Groningen, Friesland en Drenthe). Het aantal opgerolde kwekerijen daalde aanzienlijk (van 184 naar 131). Ook het aantal stekerijen voor hennep daalde, terwijl het aantal drogerijen flink toenam.