Aanmelden voor Duurzame Huizendag mogelijk

Inwoners van de stad kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de Duurzame Huizendag op zaterdag 13 mei. Ze kunnen dan op bezoek bij een kleine twintig Groningers die deze dag hun woning openstellen.

Bezoekers kunnen zich op die manier laten inspireren door mede-Groningers op gebied van duurzaam wonen en leven. Ze kunnen vervolgens zelf aan de slag met de verzamelde tips, ervaringen en inspiratie. Vorig jaar deden ruim 600 bezoekers mee aan de dag. De organisatie, die in handen is van Duurzaam Groningen en Grunneger Power, hoopt dit jaar op duizend bezoekers.

Zij kunnen informatie inwinnen over zaken als isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, warmtenet of vloerverwarming. Ze krijgen onder meer advies over installatiebedrijven of de biodiversiteit in hun tuin.

Deelnemers kunnen bovendien terecht op de Energiemarkt in Buurtcentrum Poortershoes aan de Oosterweg 13. Daar staan energieadviseurs en andere duurzame bedrijven klaar om bezoekers te adviseren over duurzame oplossingen, subsidies en financieringsmogelijkheden. Aanmelden of meer informatie over de Duurzame Huizendag kan via http://www.duurzaamgroningen.nl/duurzamehuizendag.