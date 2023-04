Aanleg twee kunstgrasvelden sportpark Esserberg jaar uitgesteld

Foto Andor Heij: Esserberg Helpman avond

Alleen het hoofdveld van Be Quick 1887 op sportpark Esserberg krijgt deze zomer nieuw kunstgras. De vervanging van het kunstgras op twee andere velden op het sportcomplex wordt een jaar uitgesteld.

Wethouder Inge Jongman van sport wil een experiment afwachten, van onder meer de KNVB, omtrent non–infill kunstgrasvelden. Dat zijn velden met zand in plaats van de rubberen of kunststof korrels die nu gebruikt worden. Groningen wil vanwege het milieu in de toekomst alleen dat soort velden. Deze zomer worden de uitkomsten van het experiment met non-infill bekend. Er wordt vooral gekeken hoe de grip van spelers op het veld is en hoe de bal zich verplaatst. Dat zou sneller gaan dan bij andere kunstgrasvelden.

Het hoofdveld van Be Quick krijgt deze zomer wel nieuw kunstgras, omdat het oude veld veertien jaar oud is en dringend aan vervanging toe is. Dat veld krijgt geen rubberen korrels, maar zogeheten TPE korrels. Dat is een milieuvriendelijke variant.