Aanleg fietspad spoorlijn Groningen – Sauwerd kost miljoen euro extra

Foto: Groningen Bereikbaar

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van een nieuw fietspad tussen de Walfridusbrug en de Eikenlaan.

Het gaat om het laatste deel van de nieuwe fietsroute langs de spoorlijn Groningen – Sauwerd, vanaf de ACM-brug over het Reitdiep tot de Walfridusbrug over het Van Starkenborghkanaal. Daar wordt al acht jaar aan gewerkt. Alleen het fietspad tussen de Walfridusbrug en de Eikenlaan, inclusief een fietsbrug over de noordelijke ringweg, ontbreekt nog. De fietsverbinding sluit naadloos aan op de Doorfietsroute Winsum – Groningen.

Het krediet van 1 miljoen euro is nodig vanwege de oorlog in Oekraïne en de sterk gestegen energieprijzen. Vooral de prijs van staal, waaruit de fietsbrug hoofdzakelijk bestaat, is extreem gestegen. Bovendien moest de fundering van het fietspad deels worden aangepast, onder meer vanwege eisen van ProRail. Daarmee komt het totale krediet voor het project op 6 miljoen euro.