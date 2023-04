FC Groningen twijfelt aan nieuwe regels KNVB tegen gooien voorwerpen; stadionverbod voor bekergooier

Foto via FC Groningen

Staan de consequenties van het nieuwe beleid van de KNVB rond gegooide voorwerpen richting spelers of (assistent)scheidsrechters in verhouding tot de gevolgen voor club en supporters? Die vraag stelt de clubleiding van FC Groningen, nadat de club zaterdag het slachtoffer werd van het gedrag van één van haar aanhangers. De club laat verder weten dat de ‘bekergooier’ een stadionverbod krijgt.

Dat laat de clubleiding maandagmiddag weten in een reactie op de website van FC Groningen.

De clubleiding maakt maandagmiddag de balans op van de verstoorde avond. Net als de overige 20.000 supporters in Euroborg is ook FC Groningen gedupeerd door de actie van de achttienjarige jongeman. Zijn actie (de jongeman gooide een gevulde beker richting het veld en raakte daarbij een assistent-scheidsrechter) zorgde er zaterdagavond voor dat de thuiswedstrijd tegen NEC na achttien minuten werd gestaakt.

“Net als de overige 20.000 supporters in Euroborg is ook FC Groningen gedupeerd”, schrijft de club maandagmiddag op haar website. De schade wordt nu op de dader verhaald, maar de club twijfelt aan de redelijkheid van deze consequentie: “We vragen ons af of het redelijk is om de totale schade van een paar ton te verhalen op een 18-jarige jongeman, die een plastic beker met vloeistof richting het veld gooit en daarbij de assistent-scheidsrechter raakt.” De club wil daarover nu nog geen beslissing nemen.

Twijfel aan maatregelen tegen gegooide voorwerpen

Daarnaast twijfelt de club aan de nieuwe KNVB-maatregelen tegen het gooien van voorwerpen op het veld. Die werden begin deze maand ingevoerd, nadat Ajax-middenvelder Davey Klaassen een hoofdwond opliep door een aansteker vanuit het publiek. In de regel staat dat als een speler of (assistent-)scheidsrechter wordt geraakt vanuit het publiek, de wedstrijd onmiddellijk definitief wordt gestaakt.

De clubleiding stelt: “Er zijn vragen binnengekomen over de (financiële) gevolgen voor de supporters en de club zelf. FC Groningen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dit soort incidenten. FC Groningen stelt in dit verband wel de vraag of de huidige consequenties van het ingevoerde beleid in verhouding staan tot de gevolgen voor club en supporters, die met elkaar in hetzelfde schuitje zitten.”

Volgens FC Groningen gaat de club voorlopig wel door met haar beleid om een eventuele boete van de KNVB te verhalen op de dader. Ook benadrukt de clubleiding dat, ondanks de twijfel aan het nieuwe beleid van de KNVB, er afstand genomen wordt van toeschouwers die voorwerpen richting het speelveld gooien: “Spelers en arbitrage moeten te allen tijde veilig zijn op het veld.”

De wedstrijd tegen NEC wordt dinsdagmiddag om 15.00 uur hervat. Bij de wedstrijd is geen publiek welkom.