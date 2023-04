Groninger Niet Weggooien Tour op zoek naar spullen uit de oorlog

De ‘Groninger Niet Weggooien Tour’ is op zoek naar objecten, documenten en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze tour gaat dit jaar opnieuw langs drie musea in de provincie Groningen.

Mensen die ooit een dagboek, foto’s, een stapel brieven of bijvoorbeeld een verduisteringslamp op zolder of in de schuur hebben gevonden, kunnen die binnenkort langsbrengen bij de drie bewuste musea. De eigenaar wil die misschien onderbrengen bij een erfgoedinstelling of er iets over vertellen, of er juist meer over weten. Zij kunnen daarover met Tweede Wereldoorlog-experts in gesprek.

De tour wordt georganiseerd door Museum aan de A, Oorlogs- en Verzetsmuseum Groningen, Battlefield Tours, Victory Museum Grootegast en Oorlogsmuseum Middelstum. Doel van deze tour, en die van de landelijke ‘Actie Niet Weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren die nu nog thuis liggen, te bewaren voor de toekomst.

Mensen die een object, document of verhaal over de oorlog hebben, kunnen op de volgende data bij de drie deelnemende musea terecht.

Vrijdag 28 april van 14 tot 17 uur bij Museum aan de A in Groningen

Zaterdag 29 april van 14 tot 17 uur bij het Oorlogsmuseum Middelstum

Woensdag 3 mei van 14 tot 17 uur bij het Victory Museum Grootegast.

Aanmelding is niet nodig. Wie een object meebrengt, krijgt gratis toegang tot het desbetreffende museum.