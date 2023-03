Zonnevoetpad op Europapark levert veel energie op

nieuws

© Fotografie Rieks Oijnhausen ©

Het eerste Nederlandse zonnevoetpad op het Europapark is vrijdagmiddag geopend door wethouder energietransitie, Philip Broeksma.

Het is een pad van 400 m2 en maakt onderdeel uit van het Europese project Making-City. Met 2544 zonnetegels van ieder 35 bij 35 cm wekt het duurzame voetpad ongeveer 53.000 kWh stroom per jaar op.

“Dit zonnevoetpad draagt bij aan de ambitie om in 2035 CO2 neutraal te zijn”, aldus wethouder Philip Broeksma. “Het is dubbel duurzaam, want de zonnetegels zijn gemaakt van gerecycled plastic. En er wordt dubbel gebruik gemaakt van de ruimte: het zonnevoetpad wekt stroom op, terwijl er gewoon over gelopen kan worden.”

De opgewekte stroom wordt geleverd aan het kantoor van de gemeente aan het Harm Buiterplein, waarmee het gebouw verder verduurzaamd wordt.

Groningen is samen met het Finse Oulu aangewezen als Lighthouse City. Beide steden doen momenteel ervaring op met zogenoemde Positive Energy Districts. De huizen en gebouwen binnen zo’n gebied worden zodanig verduurzaamd dat ze meer energie gaan opleveren dan ze verbruiken. Eén van de districten in Groningen is het gebied rondom het Europapark, met gebouwen als de Mediacentrale, Powerhouse Helperpark en het Sportcentrum Europapark, dat al energiepositief is.