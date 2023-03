‘Zondag veel bewolking, komende dagen oplopende temperaturen en harde wind’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen lopen de temperaturen op waarbij het op maandag wel eens 13 graden kan worden. Ook neemt de wind toe, waarbij het op maandag en dinsdag stevig kan gaan waaien.

Zondag begint de dag met regen. In de vroege ochtend kan de regen eerst vallen als natte sneeuw. Later in de middag zijn er droge perioden. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 7 of 8 graden. In de nacht van zondag op maandag is het droog en komt de minimumtemperatuur rond de 6 graden te liggen. In de late nacht of vroege ochtend neemt de kans op regen weer toe.

Op maandag wisselen regenbuien en zonnige perioden elkaar af. De wind haalt aan naar krachtig en komt nog steeds uit zuidwestelijke richting. Het wordt 12 of 13 graden. Ook op dinsdag zijn er buien waarbij de zon zich ook zo nu en dan zal laten zien. Opnieuw staat er een krachtige wind waarbij de windrichting gedurende de dag draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Met 5 of 6 graden wordt het dan wel weer wat kouder.