‘Zondag minder warm en kans op een bui, wisselvalligheid neemt komende week toe

nieuws

Foto: Michel Eising

We hoeven de komende dagen niet te rekenen op fraai lenteweer. In plaats daarvan is er regelmatig kans op buien. Komende week neemt de wisselvalligheid toe.

Zondag is er veel bewolking hoewel er ook ruimte is voor wat zon. De maximumtemperatuur ligt rond de 13 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Gedurende de dag is er kans op een bui of buitje. De nacht van zondag op maandag verloopt wisselend bewolkt waarbij de minimumtemperatuur rond de 6 graden komt te liggen. Op maandag zakt de temperatuur verder onderuit en wordt het maar 7 of 8 graden. Het is bewolkt en gedurende dag valt er zo nu en dan regen.

Op dinsdag wordt het 11 of 12 graden. Er is dan veel bewolking en verspreid over de dag is er kans op een bui. Op woensdag zijn de veranderingen klein. De kans op buien blijft aanwezig, hoewel de zon zich ook even kan laten zien. Het wordt 10 graden. Ook daarna houdt het wisselvallige weer aan.