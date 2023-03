‘Zondag een droge dag, maandag winterse buien met hagel en natte sneeuw’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen houdt het onbestendige weer aan. Op maandag wordt het zelfs guur met kans op winterse buien.

Zondag begint de dag met bewolking waarbij de zon zich zo nu en dan ook even zal laten zien. Gedurende de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog, hoewel er in het zuidelijk deel van de provincie wat lichte regen kan vallen. Bij een matige wind uit noordelijke richting wordt het 7 graden. In de nacht van zondag op maandag opklaringen waarbij de minimumtemperatuur op 2 of 3 graden komt te laten. In de vroege ochtend neemt de bewolking toe.

Op maandag is er zo nu en dan zon maar vallen er ook winterse buien met kans op hagel en natte sneeuw. Bij een koude noordwestenwind, windkracht 4 tot 5, wordt het 6 graden. In de nacht van maandag op dinsdag temperaturen rond het vriespunt. Op dinsdag lijkt het droog te blijven. Wel is er veel bewolking. Bij een matige westenwind, windkracht 3, wordt het dan 7 graden.