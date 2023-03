‘Zondag bewolkt en regen, de komende dagen koud en grijs’

nieuws

De zon zal zich de komende dagen maar zo nu en dan laten zien. Het weerbeeld is over het algemeen grijs waarbij er van tijd tot tijd regen valt.

Zondag begint de dag met regen. In de ochtend kan tussen de buien door de zon even tevoorschijn komen. In de middag volgt nieuwe regen, waarbij het in de avonduren droger wordt. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak tot matig. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 of 6 graden. In de nacht van zondag op maandag kans op buien bij temperaturen rond het vriespunt. Maandag verloopt grijs, waarbij de zon zich zo nu en dan laat zien. Ook is er kans op een bui. Het wordt dan 5 graden.

Op dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Ook kan er een bui vallen. De noordwesten wind kan stevig aan gaan halen. In de nacht van dinsdag op woensdag is er kans op lichte vorst. Woensdag overdag is er zon en kan er een winterse bui vallen. Het wordt dan 4 of 5 graden.