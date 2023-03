Zoektocht gestart naar water op Grote Markt: “Later dit jaar pootjebaden”

nieuws

Foto: gemeente Groningen

Op de Grote Markt wordt woensdag gezocht naar water. In opdracht van de gemeente Groningen vindt er een proefboring plaats.

De bedoeling is dat er in de tweede helft van het jaar een waterelement op de markt geïnstalleerd gaat worden waar kinderen op warme dagen kunnen spelen en waar bezoekers kunnen pootjebaden. De installatie maakt onderdeel uit van de herinrichtingsplannen voor de binnenstad. “Het water dat we willen gaan gebruiken voor dit waterelement komt niet uit de kraan, maar zal uit de grond komen”, laat de gemeente Groningen weten. “Vandaag zoeken we alvast naar grondwater, om daarmee ook een beeld te krijgen van de kwaliteit van het water.”

Het zoeken naar grondwater gebeurt door middel van een grondwaterboring. “Met een boor wordt een gat gegraven van ongeveer veertig meter diep. Op die diepte is de kans namelijk groot dat er voldoende, en schoon, drinkwater wordt gevonden. Hoewel het grondwater schoon is, is het nog niet schoen genoeg voor gebruik in de waterelementen. Daarom zal het water sowieso gezuiverd moeten gaan worden, voor het in het element gebruikt kan gaan worden.”